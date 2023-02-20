В Волгоградской области средняя зарплата выросла до 47 тысяч рублей

Средняя зарплата в Волгограде и области увеличилась до 47 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя зарплата по Волгоградской области в январе 2023 года увеличилась до 46 992 рублей - это на 5 018 рублей больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставила volgograd.kp.ru служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

- Снижение заработных плат в 2022 году произошло только в 5% компаний, 40% работодателей увеличили зарплаты, в 50% компаний изменений не произошло, - заявили аналитики компании.

Сами же волгоградцы верят в себя куда меньше – они рассчитывают в среднем на 42 628 рублей в месяц. Вместе с тем средний показатель волгоградских зарплат на 19% ниже, чем по России в целом. Средний показатель по стране – 58 179 рублей.

Чаще всего волгоградцы тратят деньги на еду – так считают 47% жителей региона. У 40% опрошенных основной статьей расходов является оплата за коммунальные услуги, у 27% зарплата идет на выплату кредитов.