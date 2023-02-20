Под Волгоградом угарный газ убил спящего 2-летнего мальчика

На 38-летнюю мать возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Фролово. Женщину подозревают в смерти 2-летнего сына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 14 февраля в частном доме на улице Строителей. В ту ночь мама с маленьким ребёнком легла спать.

- В домовладении функционировала газовая печь, дымоход которой имел нарушения в конструкции. При наличии таких нарушений эксплуатировать печь для обогрева было запрещено, - рассказали в областном следкоме.

При этом женщина включила газовую горелку печи, хотя знала о неисправности. Наутро она нашла сына мертвым. По предварительной версии, он отравился угарным газом. На подозреваемую возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.