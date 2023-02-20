Под Волгоградом нашли компанию-фантом по производству говяжьей печени и сливочного масла Фото: Олег РУКАВИЦЫН

20 февраля Россельхознадзор сообщил об обнаружении в Котовском районе Волгоградской области компании-фантома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК» удалось вычислить с помощью системы «Меркурий». В ходе мониторинга специалисты выявили ряд нарушений, что стало поводом для инспекторской проверки. Тогда и выяснилось, что фирма по указанному адресу не работает, зато производит и реализует тонны продукции.

По данным системы, на площадке предприятия из 30 голов рогатого скота, на который нет никаких документов, произведено 10 тонн говяжьей печени. Ее направили в Свердловскую область для реализации. Таким же образом в Тульскую область для торговли направили 20 кг сливочного масла, в Саратовскую – 40 тонн данного продукта.

Ведомство заблокировало компанию-фантом в системе.

- В адрес правоохранительных органов, налоговую службу, прокуратуру и территориальные Управления Россельхознадзора, в зоне ответственности которых находятся получатели продукции, направлены заявления для принятия оперативных мер в рамках компетенции, - добавили в Россельхознадзоре.