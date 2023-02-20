Чучело Масленицы установят в ЦПКиО Волгограда

Чучело Масленицы в Волгограде сожгут в ЦПКиО. Фото: Архив "КП". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде главные масленичные гуляния пройдут в ЦПКиО. Там же будет установлено чучело Масленицы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии. На предприятии МБУ «Северное» сделали заготовки для каркаса чучела. Детали фигуры осталось перевести в парк и собрать для встречи весны.

После монтажа чучело наполнят соломой и сухими елками, собранными в Волгограде после Нового года. Было подготовлено около 200 новогодних елей.

- Праздник «Широкая Масленица» состоится в ЦПКиО 26 февраля - гостей ждут на народные гуляния с концертной программой, сжиганием чучела и угощением горячими блинами, - отметили в мэрии.

Отметим, масленичная неделя началась 20 февраля и продлится до 26-го числа.