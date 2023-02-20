Кроссовер Mercedes устроил массовую аварию на Третьей продольной Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 19 февраля в Волгограде произошла массовая авария, в которой пострадал один человек. В 21.00 на Третьей продольной в Дзержинском районе 37-летний мужчина на кроссовере Mercedes не справился с управлением и влетел в припаркованный у края дороги Nissan Primera, водитель которого стоял у капота. Затем Mercedes протаранил еще «Ладу Приора». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла напротив строения №111/18 по улице Ангарской у транспортной развязки на Третьей продольной. В ДТП пострадал водитель машины Nissan. Скорая помощь доставила его в больницу.