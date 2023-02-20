В Волгограде проезд на улице Грибанова расширят до четырех полос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде выбрали подрядчика для масштабной реконструкции проезда на улице Грибанова в Советском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, работы выполнят специалисты местного предприятия «АльянсСтройКом». Перед заключением муниципального контракта власти проверят поданные документы.

Согласно проекту улицу Грибанова расширят до четырех полос. Всего дорожники приведут в порядок участок длиной 370 метров – в границах от Шумского до Курсекова.

- Также на объекте запланировано обновление подземных коммуникаций, в том числе ливневой канализации, монтаж поливочного водопровода и благоустройство территории, - добавили в мэрии.

Добавим, что работы завершатся осенью 2023 года.