Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как выбрать безопасные продукты к Масленице Фото: Олег УКЛАДОВ

20 февраля в России началась Масленичная неделя. В эти дни по традиции готовят блины, сырники, вареники, пироги. Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области, как правильно выбрать безопасные продукты для этих блюд.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, стоит внимательно отнестись к покупке и хранению муки, ведь она является важным ингредиентом для этих праздничных лакомств. Нужно помнить, что и мука может испортиться, в ней могут завестись насекомые или плесень.

- Прокисание муки характеризуется появлением в ней специфического кислого вкуса и запаха, и чаще всего вызвано нарушением температуры и влажности при ее хранении, - напомнили специалисты.

Творог, сметана должны быть хорошими по срокам годности, а дома их нужно хранить в холодильнике при +6 градусах. Для начинки можно купить замороженные ягоды, но стоит учесть, что из-за заморозки они теряют как вкусовые качества, так и витамины. Что касается мясной начинки, то этот продукт необходимо покупать только в специально отведенных для этого местах, узнать срок годности, а при приготовлении стоит помнить о термической обработке.