Жители Волгограда на подарки на 23 февраля потратят 2700 рублей

В Волгограде на подарок на 23 февраля готовы потратить 2700 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Через несколько дней волгоградцы, как и все россияне, будут отмечать День защитника Отечества. Жители Волгограда на подарок на 23 февраля готовы потратить в среднем 2700 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опрос SuperJob. Бюджет горожан на сюрпризы к празднику стал выше. В прошлом году волгоградцы на подарки на 23 февраля тратили 2500 рублей, а в 2021-м – 2300 рублей.

Средний бюджет на подарки по России ко Дню защитника Отечества составляет 3100 рублей. Женщины чаще мужчин готовят сюрпризы на 23 февраля. 24% жительниц страны готовят подарок мужу, 14% – отцу, 10% - сыновьям. Коллег и братьев поздравляют 3% россиянок, друзей – 2%, дедушек – 1%. Примечательно, что мужчины на подарок на 23 февраля тратятся больше женщин – в среднем 3800 рублей против 2800 рублей. Так 5% россиян купят подарок себе, а также родным и сыновьям. 11% мужчин сделают сюрприз отцам.

- 40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля, - отметили в SuperJob.