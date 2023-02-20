Под Волгоградом мужчине грозит тюрьма за нарушение административного надзора

Мужчине грозит тюрьма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Котельниковском районе Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении административного надзора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, местный житель не так давно освободился из тюрьмы и был обязан ежемесячно отмечаться в полиции, не покидать пределов района и уж тем более не нарушать закон.

- Однако административные ограничения фигурант уголовного дела игнорировал. Также он систематически появлялся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, - добавили в прокуратуре.

На мужчину завели уголовное дело по статье 314 УК РФ. Теперь ему снова грозит тюрьма.