Волгоградская область намерена избавиться от «Союзпечати», «Волгофарма», Дома печати и другого госимущества в 2023 году

В здании Дома печати область хочет избавиться от 15 помещений разной площади. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские власти намерены в 2023 году распродать по частям Дом печати, подержанные автомобили, стоящие на балансе в районах области, много другого имущества на территории региона, а также приватизировать «Волгоградвзрывпром», избавиться от доли госсобственности в АО «Союзпечать», преобразовать в хозяйственное общество ГУП «Волгофарм». Об этом говорится в программе приватизации (продажи) государственного имущества, опубликованной в декабре 2022 года. Это, по словам чиновников, делается для повышения эффективности управления госимуществом и функционирования экономики региона в целом. Для этих целей количество госимущества хотят сократить до минимума, оставив себе лишь то, что необходимо области для обеспечения своих функций.

В плане приватизации на 2023 год значатся здания, транспортные средства, пакеты акций и доли хозяйственных обществ, государственные унитарные предприятия и так далее. Доходы от приватизации поступят в областной бюджет, правда, в этом году они ожидаются в размере всего 3,4 млн рублей, говорится в документе. При этом список имущества занимает более 100 страниц.

В здании Дома печати на Коммунистической, 11, область намерена избавиться от 15 нежилых помещений разной площади. Это не первая попытка продать здание, на которое никак не найдутся покупатели. Подлежит приватизации 100% акций ООО "Волгоградвзрывпром". ГУП «Волгофарм» преобразуется в хозяйственное общество. 100% пакетов акций «Союзпечати» и четырех районных типографий, которые принадлежат Волгоградской области, подлежат внесению в уставный капитал акционерных обществ.