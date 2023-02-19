Снег с дождем, гололед и нулевую температуру прогнозируют в Волгограде 20 февраля

В воскресенье в Волгограда стояла отличная погода для творчества: многие вышли лепить снеговиков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новая рабочая неделя начнется в Волгограде с сильной слякоти: с мокрого снега и дождя. В ночь на 20 февраля синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют мороз до -5 градусов, в связи с чем утром автомобилистов и пешеходов ждет каток. Осторожными стоит быть всем, кто не хочет разбить машину или сломать ногу на заледеневшем тротуаре. Днем в понедельник потеплеет до нуля, при этом будет идти мокрый снег и снег с дождем.

Такая же температура, судя по прогнозам, ждет волгоградцев во вторник и в среду. Максимально холодно будет в ночь на 21 февраля: -7 градусов мороза. Днем в ближайшие дни будет от -3 до нуля.

На юге области при этом потеплеет до +3, на севере в ночные часы ударят морозы до -13 градусов. Коммунальщики продолжат работать в усиленном режиме – на дороги предстоит высыпать тонны реагентов, чтобы проезжая часть оставалась безопасной для водителей и их пассажиров.