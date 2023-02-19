Волгоградцев предупредили о массовом обзвоне мошенников от имени МЧС

У спасателей есть более важные дела, чем обзванивать граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«МЧС России не осуществляет обзвон граждан и email-рассылку с целью сбора личных данных и информирования. Будьте бдительны», - призывают людей в спасательном ведомстве. В России участились случаи массового обзвона жителей от лица якобы сотрудников МЧС. На том конце провода представляются спасателями и выведывают информацию об имеющемся у семьи имуществе, якобы на случай эвакуации. В ГУ МЧС по Волгоградской области завили, что не имеют никакого отношения к этим звонкам.

- Не сообщайте свои данные неизвестным лицам, - предупреждают в ведомстве.

Волгоградцы ежедневно слышат о новых способах телефонного мошенничества, которые постоянно придумываю аферисты. И вместе с этим постоянно попадаются на уловки. Каждый день жители Волгоградской области переводят миллионы на «безопасный счет», отдают все сбережения для попавших в ДТП знакомых или за покупки товаров на сайтах объявлений. Вернуть свои деньги удается немногим.