Облздрав посоветовал волгоградцам заменить «золотые» огурцы капустой и тыквой

В этих овощах зимой особой пользы и нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде как и во многих городах страны не первую неделю обсуждают сумасшедшие цены на огурцы и помидоры. Чиновники, тоже заметившие резкий скачок цен, собрали рабочую группу и пообщались с производителями. А облздрав попросил своего специалиста - главного врача регионального центра общественного здоровья Алексея Покатилова – дать совет волгоградцам, чем заменить золотые тепличные овощи, пока цены на них не придут в себя.

Врач рекомендует волгоградцам во-первых, не огорчаться: от летних эти овощи отличаются не только ценой, но и качеством. Есть целый список овощей, питаться которыми зимой будет и полезнее, и дешевле. Алексей Покатилов рекомендует есть тыкву, капусту, картофель, морковь, свеклу, яблоки и айву. И тогда ваш организм не почувствует недостатка витаминов.

- Эти продукты традиционно веками наполняли зимнюю "продуктовую корзину" - это наша пища, наш организм к ней адаптирован и нет резона покупать иные свежие овощи и фрукты зимой для ежедневного рациона, - считает врач.

По его совам, капуста отличается низкой калорийностью и полезна для сердца.

- Кардиологи уважают капусту за высокое содержание калия. Он нормализует сердечный ритм и артериальное давление, - напоминает Покатилов. – А онкологи считают капусту одним из главных продуктов для профилактики рака из-за содержания в ней индол-3-карбинола и изотиоцианатов, которые снижают риск развития рака легких, толстой и прямой кишки, молочной железы, шейки матки и простаты.

Для здоровья глаз и молодости кожи врачи советуют подключить морковь. Для противовоспалительного и антиоксидантного эффекта – свеклу. Плюс зелень, которую не обязательно покупать втридорога в магазине, а можно вырастить на подоконнике.