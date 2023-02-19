20 февраля без света останутся жители четырех районов Волгограда

Плановые отключения затронут 4 района Волгограда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая рабочая неделя в Волгограде начнется по традиции с отключений света. Для потребителей эта новость нерадостная, но отключения плановые, и волгоградцы могут к ним подготовиться заранее, построив свои планы так, чтобы минимизировать неудобства. Главное, не забыть посмотреть график отключений, который уже опубликовали энергетики. По информации компании «Россети Юг» 20 февраля 2023 года в Волгограде отключат свет в 4 районах города. Это затронет лишь определенные адреса.

Например, в Тракторозаводском районе в понедельник света не будет в домах №10, 10а, 14, 16 на улице Николая Отрады. И всего лишь три часа: с 9 утра до полудня.

В Ворошиловском нужно быть готовыми к отключению света и накануне зарядить все гаджеты жителям домов 73а и 75 на Кузнецкой, дома №1 на Елисеева и 2а на улице Елабужской. Здесь не будет электроэнергии с 9 утра и до 17.00.

Самые глобальные отключения – в Краснооктябрьском и Кировском районах. Вот список домов, где пропадет свет в 9 часов утра. Вернуть его обещают около 17.00 или раньше, если энергетикам потребуется меньше времени для завершения всех своих работ.

Краснооктябрьский район:

ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а,

пер. Вогульский, 15, 17, 19а,

ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а,

ул. Заполярная, 3-9, 14, 16,

ул. Южная, 4-8, 1-7,

ул. Западная, 6-10, 5-11,

ул. Новинская, 6-12, 7-13,

ул. Кольская, 16,

ул. Мичурин сад, 1-5.

Кировский район:

ул. Красных Партизан, 51-63, 30-64,

ул. Кленовая, 31-39, 32-40,

ул. Североморская, 1а-19, 2-12,

ул. Кизиловая, 69-71а,

ул. Еловая, 38-44,

ул. Тростниковая, 66-70а,

ул. Терновая, 110а-134,

ул. Никитина, 87-115,

ул. Ртищевская, 1-45, 2-24,

ул. Каменная, 1-17, 2-14,

ул. Камышанская, 1-3/2, 2-8,

ул. Пилотская, 13,

ул. Покровского, 1-45, 2-36,

ул. Покровского 1-й проезд, 1-7, 4,

ул. Покровского 2-й проезд, 5-7, 4-6,

ул. Покровского 3-й проезд, 3-7, 2-8,

ул. Покровского 4-й проезд, 3-7, 4-6,

ул. Покровского 5-й проезд, 3-7, 4-8,

ул. Покровского 6-й проезд, 3-5, 4-6,

ул. Покровского 7-й проезд, 3-5, 4-6,

ул. Покровского 8-й проезд, д.3-7, 4-6

ул. Майская, 97-145, 86-146.