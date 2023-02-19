Путепровод на Третьей продольной и еще 12 мостов отремонтируют в Волгограде и области в 2023 году

Ремонт путепровода на Третьей Продольной на границе Дзержинского и Краснооктябрьского районов продолжится в 2023 году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2023 году в Волгоградской области почти за 2 миллиарда отремонтируют 13 мостов и путепроводов ну пути водителей как на областных магистралях, так и в черте Волгограда. Деньги на строительство и ремонт сооружений через реки и железнодорожные пути выделяют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает сайт администрации Волгоградской области. В уходящем году благодаря этим средствам дорожники привели в порядок сооружения через Рысь, Медведицу и Волго-Донской судоходный канал. В этом году восстановление мостов начнется сразу же после наступления благоприятной для этих работ погоды.

В облкомдортрансе назвали объекты, на которые строительные бригады выйдут в 2023 году. Дорожникам предстоит провести восстановление мостов через реку Кардаил в Новониколаевском районе, реку Тишанка в Михайловке, реку Чёрная в Даниловском районе, реку Кленовка в Жирновском районе, ремонт путепроводов Новоаннинского и на 12-м км трассы «Волгоград-Котельниково» в Октябрьском районе. В Волгограде будут ремонтировать путепроводы № 8 и № 6 на Третьей Продольной, через железную дорогу на станции Сарепта, и Марийсий путепровод (через ж/д пути на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском). В Волжском приведут в порядок путепровод на улице Александрова и мост через Ахтубу на острове Зеленом.