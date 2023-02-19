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НовостиОбщество19 февраля 2023 10:25

На севере Волгограда обрыв провода на два часа парализовал движение скоростного трамвая

Контактную сеть восстановили, движение транспорта возобновили
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Горожанам на время пришлось пересесть на троллейбусы.

Горожанам на время пришлось пересесть на троллейбусы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утро 19 февраля началось с небольших неприятностей для пассажиров скоростного трамвая из северной части Волгограда. Любимый многими общественный транспорт встал из-за аварии на линии. По информации городской администрации, в районе больницы Ильича в 9.30 оборвался провод контактной сети на лини СТ. В связи с этим около двух часов трамваи ходили только от Ельшанки до Монолита.

Как прокомментировали в мэрии, всех пассажиров, которым пришлось покинуть вагоны, пересадили по этим же билетам на троллейбус 8а - он идет по похожему маршруту. Уже к 11.15 контактную сеть восстановили, трамваи начали ходить по полному маршруту.

Из-за метели, снегопада, сильного ветра, резкого потепления и налипания мокрого снега на проводах в Волгограде спасатели прогнозировали аварии на электросетях. Также коммунальные службы города продолжают убирать последствия снегопада с проезжей части.