На севере Волгограда обрыв провода на два часа парализовал движение скоростного трамвая

Горожанам на время пришлось пересесть на троллейбусы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утро 19 февраля началось с небольших неприятностей для пассажиров скоростного трамвая из северной части Волгограда. Любимый многими общественный транспорт встал из-за аварии на линии. По информации городской администрации, в районе больницы Ильича в 9.30 оборвался провод контактной сети на лини СТ. В связи с этим около двух часов трамваи ходили только от Ельшанки до Монолита.

Как прокомментировали в мэрии, всех пассажиров, которым пришлось покинуть вагоны, пересадили по этим же билетам на троллейбус 8а - он идет по похожему маршруту. Уже к 11.15 контактную сеть восстановили, трамваи начали ходить по полному маршруту.

Из-за метели, снегопада, сильного ветра, резкого потепления и налипания мокрого снега на проводах в Волгограде спасатели прогнозировали аварии на электросетях. Также коммунальные службы города продолжают убирать последствия снегопада с проезжей части.