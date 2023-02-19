«Что за бахи?»: жители городка в Волгоградской области обсуждают оглушительные звуки на улице

Люди выскакивали на улицу и смотрели на небо, но там ничего не происходило. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В местных пабликах небольшого городка Котово на севере Волгоградской области обсуждают громкие хлопки неизвестного происхождения, которые слышали жители в разных уголках райцентра и в ближайших поселках. Обсуждения, что это было – взрывы или салюты – продолжаются со вчерашнего вечера и до сих пор. Пока жители строят свои версии, экстренные службы, включая МЧС, заявляют: никаких ЧП, взрывов, крушений в районе не зафиксировано.

«Что за бахи? Уже второй громкий хлопок» - такие сообщения начали появляться после 23 часов 18 февраля. «Очень громкий», - подтверждают жители Котово, которые тоже слышали звуки.

«Хорошо слышно в районе МФЦ», «В старом Котово», «На улице 60 лет ВЛКСМ», «На Коммунистической» - жители активно делились адресами, где «бабахнуло». В итоге, что так перепугало людей, до сих пор непонятно. Кто-то предположил, что это был салют, но люди говорят, что это были не очередные залпы, а одиночных громкие хлопки.

После того, как месяцем ранее в Котовском районе были обнаружены обломки летательных объектов, изучать которые приехали военные и силовики, людям неспокойно, их пугают любые громкие звуки. Но сейчас причин для паники нет.