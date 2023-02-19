22-летняя волгоградка на иномарке на пешеходном переходе сбила 9-летнего ребенка

В больницу за сутки в Волгограде увезли троих пешеходов. Фото: Иван МАКЕЕВ

9-летний мальчик попал в больницу в Волгограде после наезда иномарки вечером, 18 февраля. Это произошло в 19.40 в Красноармейском районе. Школьник переходил дорогу по «зебре» и рассчитывал, что его пропустят машины, однако 22-летняя девушка-водитель на «Ниссане» не затормозила на нерегулируемом пешеходном переходе и наехала на ребенка напротив дома №1 на улице Панферова.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавший мальчик сейчас в больнице. А за вчерашний день в городе сбили еще двух пешеходов. В Краснооктябрьском районе под колесами «Рено Логана» оказалась 54-летняя женщина. 61-водитель сбил ее на обочине дороги, когда ехал по улице Хрустальной в сторону улицы Титова в 11 утра.

А на Тракторном ДТП произошло в 14.34. Там 40-летний водитель «Шкоды Фабии» на 3 Продольной наехал на 18-летнего парня. Пешеход перебегал оживленную трассу в неположенном месте, сейчас его спасают врачи.