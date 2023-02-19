Телеведущий Соловьев встретился с добровольческим отрядом Сталинград в зоне СВО

Отряд сформировали в Волгограде в конце 2022 года. Фото: администрация Волгоградской области.

Бойцы специального отряда «Сталинград», который сформировали в Волгограде из добровольцев в конце прошлого года и который торжественно проводили 17 января с Мамаева кургана в зону СВО, уже участвуют в спецоперации и выполняют поставленные задачи. На днях к ним приезжал известный российский телеведущий Владимир Соловьев, который сейчас снимает контент для своих телепередач прямо на фронте. В своем телеграм-канале СОЛОВЬЕВ он рассказал, что волгоградцы смогут увидеть своих родных в воскресном выпуске его программы.

«Очередные дни на фронте. От Кременной до Марьинки. Десантники, легендарная 20 Армия, 150 мотострелковая дивизия и добровольческий батальон Сталинград. Подробный отчет смотрите уже завтра, в прямом эфире «Воскресного Вечера», - заявил телеведущий и показал несколько фотографий со встречи.

Напомним, бойцы специально сформированного для участия в СВО отряда «Сталинград» накануне отправки в зону спецоперации прошли серьезное обучение на полигоне Минобороны, хотя в отряде есть опытные военные, с большим опытом, который они получили, в том числе, в горячих точках. Перед отправкой бойцам отряды выдали самую современную экипировку, обмундирование и образцы вооружения. Провожали солдат в торжественной обстановке, сказать слова поддержки приехал губернатор Андрей Бочаров.