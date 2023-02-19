2 тысячи тонн реагентов высыпали коммунальные службы Волгограда на дороги в ночь на 19 февраля

Со снегом коммунальщики боролись всю ночь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская мэрия рассказала о бессонной ночи коммунальщиков, которые с 18 на 19 февраля спасали город от снега и гололеда. В связи с непрекреращающейся метелью к уборке улично-дорожной сети решили привлечь еще больше спецтехники, которая усиленно расчищала городские магистрали всю ночь. На дорогах, по информации городской администрации, за это время высыпали 2 тысячи тонн реагентов.

От гололеда обрабатывали в первую очередь проспект Ленина и Вторую Продольную – там, где ходит общественный транспорт, после этого отправлялись на второстепенные дороги. Так что проехать по чистым улицам пока повезло не всем водителям, но в течение дня дорожники обещают продолжить расчистку города. Поможет им в этом и погода: из-за плюсовой температуры снег и сам начал таять. В ближайшие дни волгоградцев ждут опасные погодные явления: плюс на градуснике днем и минус ночью. Учитывая, что будет срываться снег, на дорогах будет лед.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы не осложнять жизнь себе и окружающим, а также не бросать в дни снегопада свои машины вдоль дорог – будет работать снегоуборочная техника, которой сложно лавировать между стоящими у обочины машинами.