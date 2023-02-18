Жители Волгограда стали больше оставлять чаевых в ресторанах и такси

В кафе и ресторанах волгоградцы оставляют "на чай" 275 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За год жители Волгограда стали больше оставлять чаевых работникам сферы услуг. Чаще всего волгоградцы оставляют деньги «на чай» в кафе и ресторанах – делают это 70% участников опроса, который провел SuperJob. Каждый второй платит сверх счета таксистам. Также жители города оставляют чаевые курьерам, мастерам салонов красоты, сотрудникам автомоек, заправок и отелей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные опроса.

34% респондентов дают деньги «на чай» в кафе и ресторанах всегда, а 36% - время от времени. В среднем официанты получают 275 рублей чаевых. 18% волгоградцев регулярно платят сверх счета в такси 115 рублей и 32% - иногда. В салонах красоты жители Волгограда оставляют чаевыми 215 рублей, курьерам – 120 рублей, автомойщикам и заправщикам – 75 рублей, но самая высокая сумма в отелях и гостиницах – 400 рублей.

- По сравнению с 2022 годом, размер чаевых вырос во всех сферах, кроме отелей: здесь сверх счета оставляют меньше, чем в прошлом году, - отметили авторы опроса.