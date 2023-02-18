Жителям крупного ЖК в Волгограде досрочно вернули воду

Жителям ЖК в Волгограде включили воду после ремонта на канализации Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В ЖК «Санаторный» в Кировском районе Волгограда досрочно завершили ремонт на канализационной станции. Был установлен новый насос, сообщили volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения». Это позволило раньше запланированного включить воду жителям многоэтажек в жилом комплексе.

- Водоснабжение потребителей ЖК «Санаторный» осуществляется в полном объеме до ввода в жилые дома, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Утром 18 февраля жители «Санаторного» остались без воды, сюрпризом это не было. Волгоградцев предупреждали, что водоснабжение будет отключено из-за установки нового оборудования на канализационной станции. Сообщалось, что воды не будет сутки - до 9.00 19 февраля.