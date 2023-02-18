МЧС предупредило о снегопаде и метели в Волгограде в ночь на воскресенье

В Волгограде в воскресенье будет снегопад Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области 19 февраля ожидается ухудшение погоды, предупредило ГУ МЧС России по региону. Уже в ночь на воскресенье начнется снегопад с метелью, местами снег будет мокрый. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в спасательном ведомстве со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. Ветер ночью и утром подует с порывами до 15-20 м/с.

Днем на территории региона прогнозируют небольшие и умеренные осадки – мокрый снег и снег с дождем. Также местами будут туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах, деревьях, на дорогах гололедица, снежные заносы, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Температура воздуха по области в ночь на воскресенье будет -2...-7º, при прояснении до -12º, днем 0...-5º, по югу регионе ожидается до +3º. В Волгограде в ночные часы -5...-7º, в дневные 0...+2º.

- В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара звоните по телефону 101, - отметили в МЧС.