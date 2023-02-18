20 тысяч нарушений за 10 дней: волгоградских водителей начали штрафовать за непристегнутый ремень

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде начали работать две камеры, которые фиксируют водителей и пассажиров с непристегнутым ремнем безопасности. Комплексы установлены на перекрестке улиц Пугачевской и Калинина в Ворошиловском районе. С 6 февраля за 10 дней камеры зафиксировали около 20 тысяч нарушений за непристегнутый ремень водителями или пассажирами. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, штраф составляет 1000 рублей.

Такое огромное количество нарушений зафиксировали только два комплекса, в ближайшее время их станет в десятки раз больше. До конца февраля в Волгограде заработают еще 70 камер фото- и видеофиксации. К лету их будет свыше 250 по всей области. Они работают круглосуточно и в любую погоду. Комплексы автоматически фиксируют нарушение, после чего каждое проверяет сотрудник ГИБДД.

- Госавтоинспекция подчеркивает, что использование ремней является обязательным, но далеко не единственным условием для сохранения жизни и здоровья на дорогах. Их эффективность максимальна, когда соблюдены и другие меры безопасности, такие как адекватная скорость, отказ от рискованных маневров, недопустимость нетрезвого вождения, - отметили в региональной полиции.

Если водитель не согласен со штрафом за непристегнутый ремень, он может обжаловать его в течение десяти дней со дня получения постановления.