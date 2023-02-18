Из Волгограда в Москву улетел самолет с порезанным колесом шасси

Порезанное колесо нашли у "Боинга" "Победы" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Волгограда в Москву улетел самолет, у которого обнаружились проблемы с шасси. 16 февраля в «Шереметьево» приземлился борт авиакомпании «Победа», при проведении послеполетного осмотра нашли порез авиашины внешнего колеса правой основной опоры шасси. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident. При этом колесо «Боинга-737» не было разрушено и не утратило герметичность.

Самолет из Волгограда в аэропорту «Шереметьево» приземлился 16 февраля в 11.50. после замены колеса «Боинг» допустили к дальнейшим полетам.

Напомним, 13 февраля возникли проблемы у самолета «Аэрофлота», который должен был вылететь из Москвы в Волгоград. Пришлось заменить воздушное судно. А 9 февраля не с первого раза приземлился самолет «S7», выполнявший рейс Волгоград – Москва.