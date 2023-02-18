В Волгоградской области увеличилось производство сельскохозяйственной продукции

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области по итогам 2022 году индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности составил 105,7%. Было отгружено товаров на сумму, превышающую 120 миллиардов рублей – по отношению к 2021 году рост составил 14,2%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете сельского хозяйства.

В области появились новые перерабатывающие предприятия и вырос объем производства сельскохозяйственной продукции, что повиляло на рост объема отгруженных товаров. За прошлый год объем производства сельхозпродукции составил 251,5 миллиарда рублей – это на 35,9 миллиарда больше, чем в 2021-м.

Наивысшие темпы роста показали производители кетчупов и томатных соусов, горчичной муки и порошка, мясных полуфабрикатов, печенья вафель, тортов, пирожных, соков, овощных и фруктовых консервов, сливочного масла и пасты, сметаны, сыворотки, сыра, крупы, нерафинированного растительного масла, муки из зерновых, овощных и других растительных культур.