В Волгограде новую дорогу на Семи ветрах построят почти за 169 млн рублей

Определился подрядчик строительства новой дороги на Семи ветрах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде определился подрядчик, который построит новый участок дороги на улице Симонова в Дзержинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, единственную заявку на участие в аукционе подало ЗАО «Строительно-монтажное управление – 4». Эта компания и построит дорогу на Семи ветрах, в ближайшее время с ней подпишут контракт.

На возведение нового участка проезжей части по улице Симонова будет потрачено 168 миллионов 747 тысяч рублей. Работы начнутся весной с наступлением благоприятной дороги. Участок магистрали будет протяженностью 621 метр – он протянется от проспекта Жукова до бульвара 30-летия Победы. Будут обустроены выезды на проспект Жукова и улицу Историческую. Ширина проезжей части составит 9 метров.

- На начальном этапе под основанием будущей автодороги будет проложена система ливневой канализации. Затем начнется выемка грунта и формирование дорожного «корыта», куда будут уложены материалы основания – песок, гравий, щебень, - отметили в мэрии.

Также подрядчик должен уложить 2 слоя асфальта, установить фонари и благоустроить территорию. Дорогу должны построить до 1 октября 2024 года.