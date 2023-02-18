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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:24

В Волгограде новую дорогу на Семи ветрах построят почти за 169 млн рублей

Определился подрядчик, который выполнит работы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Определился подрядчик строительства новой дороги на Семи ветрах

Определился подрядчик строительства новой дороги на Семи ветрах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде определился подрядчик, который построит новый участок дороги на улице Симонова в Дзержинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, единственную заявку на участие в аукционе подало ЗАО «Строительно-монтажное управление – 4». Эта компания и построит дорогу на Семи ветрах, в ближайшее время с ней подпишут контракт.

На возведение нового участка проезжей части по улице Симонова будет потрачено 168 миллионов 747 тысяч рублей. Работы начнутся весной с наступлением благоприятной дороги. Участок магистрали будет протяженностью 621 метр – он протянется от проспекта Жукова до бульвара 30-летия Победы. Будут обустроены выезды на проспект Жукова и улицу Историческую. Ширина проезжей части составит 9 метров.

- На начальном этапе под основанием будущей автодороги будет проложена система ливневой канализации. Затем начнется выемка грунта и формирование дорожного «корыта», куда будут уложены материалы основания – песок, гравий, щебень, - отметили в мэрии.

Также подрядчик должен уложить 2 слоя асфальта, установить фонари и благоустроить территорию. Дорогу должны построить до 1 октября 2024 года.