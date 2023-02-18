На трассе в Волгоградской области в аварии с грузовиками пострадали два водителя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Два человека пострадали в ДТП в Волгоградской области, которое произошло на трассе. 17 февраля в 5.00 на автодороге Р-22 «Москва - Волгоград» в Городищенском районе столкнулись две грузовые машины. 52-летий мужчина на «КАМАЗе» с полуприцепом не справился с управлением, не выдержал дистанцию и протаранил «МАН» с 50-летним водителем, который ехал в попутном направлении. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оба водителя получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.