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НовостиПолитика18 февраля 2023 7:14

Бывшему начальнику волгоградской полиции присвоили новое звание

Александр Кравченко указом президента стал генерал-полковником
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Бывшему начальнику волгоградской полиции присвоили новое звание

Бывшему начальнику волгоградской полиции присвоили новое звание

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бывшему начальнику Главного управления МВД России по Волгоградской области Александру Кравченко присвоили новое звание. Полицейский стал генерал-полковником. Соответствующий приказ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на опубликованный документ.

Ранее Александр Кравченко был генерал-лейтенантом. В настоящее время работает заместителем министра МВД России. Волгоградскую полицию он возглавлял с 2008 по 2021 год.