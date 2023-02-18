В Волгограде 18 февраля электричество отключили в двух районах

В Волгограде в двух районах отключили свет в субботу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В субботу в Волгограде ряд адресов попали под отключения света. Это произошло не из-за аварий на электросетях, а плановых работ на оборудовании. Десятки домов в двух районах были обесточены на 8 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 18 февраля временно отключили электроснабжение в Краснооктябрьском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточили следующие адреса: ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а, пер. Вогульский, 15, 17, 19а, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Южная, 4-8, 1-7, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5. В Кировском районе электричество отключили с 9.00 до 17.00 на ул. Красных Партизан, 27а-49, ул. Кизиловой, 35-71а, ул.Еловой, 32-36/2, ул. Тростниковой, 34-64, ул. Кленовой, 30-30а, в пер. Железном, 1а-5, 6-14а, пер. Псковском, 2, 6-14, 13-19.