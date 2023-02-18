В Камышине открыли мемориальные доски погибшим в СВО сержантам

Фото: администрация Камышина

В городе Камышин Волгоградской области открыли две мемориальные доски погибшим в ходе специальной военной операции на Украине сержантам. Увековечили память Александра Чадова и Дениса Ярошенко. Мемориальные доски появились в политехническом колледже – военнослужащие были выпускниками этого учебного заведения. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Камышина.

В церемонии приняли участие представители ветеранского сообщества, педагоги и студенты политехнического колледжа. Они почтили память погибших бойцов минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам.

За проявленные отвагу и самоотверженность сержанты Александр Чадов и Денис Ярошенко были посмертно награждены орденами Мужества.

Ранее в политехническом колледже Камышина были открыты мемориальные доски другим погибшим в СВО военным, которые учились в учреждении.