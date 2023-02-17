В Волгограде выбрали подрядчика, который построит еще одну дорогу в «Родниковой долине»

Завершить строительство новой дороги должны осенью Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Волгограда определились с подрядчиком, который построит новую дорогу по улице №3 в микрорайоне «Родниковая долина». Выбор пал на первого и единственного претендента – муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района». Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Возведение новой дороги организовано в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Предприятию предстоит для начала очистить территорию, где будет проходить предполагаемый проезд, затем сформировать щебеночно-песчаного основания, а уже потом уложить 400 метров асфальта. Проходить новая автомобильная трасса будет от улицы №10 до границы застраиваемого участка жилого микрорайона.

Помимо прокладки самой дороги, подрядчику также предстоит обустроить ливневки, а также уличное освещение, тротуары и парковочных карманов. В завершении всего «ДСЭР Советского района» должно высадить газон и деревья. Согласно документам, все работы должны быть завершены осенью текущего года.