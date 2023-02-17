В Волгоградской области на бездомных собак в прошлом году потратили почти 15 млн рублей

В Волгоградской области насчитывается более 22 тысяч бездомных собак Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские чиновники отчитались о количестве дворняг на улицах региона. На 15 сентября 2022 года в Волгоградской области насчитывалось 22 432 бездомные собаки, из них 11 222 были вакцинированы, стерилизованы и прошли процедуру биркования. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный доклад комитета ветеринарии Волгоградской области. При этом на деятельность, связанную с обращением бездомными животными было потрачено 14 миллионов 955 тысяч рублей.

В прошлом году был проведен отлов 6 467 дворняг – это примерно на тысячу больше, чем годом ранее.

В докладе отмечается, что комитет ветеринарии подготовил постановление, которое вступит в силу 1 марта. Документ, по мнению чиновников, должен защитить волгоградцев от нападения собак. Для этого жителям региона запретят подкармливать бродячих животных. Постановление уже вызвало горячие споры, зоозащитники уверены, что собак хотят обречь на голодную смерть.