Под Волгоградом злостный нарушитель ПДД заплатил 130 тысяч рублей в страхе потерять машину

Судебные приставы добились выплаты долго. Фото: "КП" Архив

Житель Киквидзенского района Волгоградской области из-за страха потерять любимую машину заплатил 130 тысяч рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального УФССП, соблюсти закон мужчину вынудила вовсе не совесть, а арест «ВАЗ-21150», который наложили судебные приставы.

- Судебный пристав-исполнитель применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины, а также наложил арест на его автомобиль, - уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Добавим, что должник заплатил деньги в тот же день. Такую меру судебные приставы используют довольно часто, она эффективно воздействует на нарушителей закона.