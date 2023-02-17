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НовостиОбщество17 февраля 2023 14:07

Под Волгоградом злостный нарушитель ПДД заплатил 130 тысяч рублей в страхе потерять машину

Судебные приставы наложили арест на его автомобиль за штрафы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Судебные приставы добились выплаты долго.

Судебные приставы добились выплаты долго.

Фото: "КП" Архив

Житель Киквидзенского района Волгоградской области из-за страха потерять любимую машину заплатил 130 тысяч рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального УФССП, соблюсти закон мужчину вынудила вовсе не совесть, а арест «ВАЗ-21150», который наложили судебные приставы.

- Судебный пристав-исполнитель применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины, а также наложил арест на его автомобиль, - уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Добавим, что должник заплатил деньги в тот же день. Такую меру судебные приставы используют довольно часто, она эффективно воздействует на нарушителей закона.