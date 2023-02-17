В Волгограде жители крупного ЖК на сутки останутся без воды

На сутки жители ЖК "Санаторный" останутся без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В жилищном комплексе «Санаторный» Кировского района Волгограда ровно на сутки приостановят подачу водоснабжения. С 9.00 18 февраля до 9.00 19 февраля «Концессии водоснабжения» будут устанавливать новое насосное оборудование. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Пойти на вынужденные меры пришлось из-за непрерывной приемки стоков на время монтажа насоса на канализационной станции.

На время отключений в жилом комплексе людям обещают организовать подвоз воды. График работы водовозок управляющая компания разместила на подъездах домов.