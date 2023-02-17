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НовостиСпорт17 февраля 2023 13:04

«Ротор» третий сбор начал с победы в контрольном матче

Волгоградская команда обыграла «Машук-КМВ»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» провел первый контрольный матч на заключительном сборе. Волгоградская команда в Кисловодске обыграла «Машук-КМВ» со счетом 4:2. Голами в составе «сине-голубых» отметились Юрий Завезен, Алексей Бутаревич, Дмитрий Прищепа и Сергей Обивалин.

Стартовый состав «Ротора»: Литвенок, Шильников, Кармаев, Шмаков, Зуйков, Бутаревич, Шаваев, Завезен, Родионов, Сафронов, Умаров. Во втором тайме на замены вышли Самок, Пелих, Бигулаев, Прищепа, Обивалин, Шарков, Умаров, Шаталов, Карасев, Ахмедханов.

Всего в Кисловодске «Ротор» проведет 6 матчей, следующие состоятся 20 февраля – за день подопечные Алексея Стукалова сыграют с «Ессентуками» и «СтавропольАгроСоюзом». 24 февраля волгоградцы встретятся с «Салютом», 27 февраля будут 2 спарринга с нальчикским «Спартаком» и его дублем.