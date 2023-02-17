Волгоградцы отпразднуют Масленицу в «Старой Сарепте»

Празднования Масленицы в Сарепте пройдут 24 и 25 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде масленичные гуляния пройдут 24 и 25 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Добраться туда волгоградцы могут на электричке, при чем в один из праздничных дней к общему расписанию добавится спецрейс, сообщили volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области.

Экскурсионно-интерактивная программа «Раздолье широкое – Масленица» порадует всех волгоградцев всех возрастов. Они побывают на экспозициях музея, поучаствуют в уличных народных забавах, побывают на мастер-классах и чаепитии с традиционными блинами. Кульминацией проводов зимы станет традиционное сожжение чучела Масленицы.

Добраться в отдаленный южный район города можно будет самым комфортным и быстрым способом – на электропоезде. Организаторы празднования приготовили волгоградцам также небольшой сюрприз – спецрейс экскурсионного вагона. Он отправится 24 февраля в 10:55 со станции «Волгоград-1» на станцию «Сарепта». В пути участников экскурсии будет ждать развлекательный квест.