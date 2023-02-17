В Волгограде построят аквапарк под крышей

В Волгограде планируют построить крытый аквапарк. Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде планируют построить крытый аквапарк. Губернатор Андрей Бочаров на встрече, посвященной подготовке молодежного фестиваля ТриЧетыре, предложил активистам принять участие в подготовке проекта. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной администрации. Представители молодежных организаций и студенты могут представить свои варианты, как может выглядеть аквапарк под крышей и где его должны возвести.

- Я хочу вас дополнительно нагрузить одной задачей… Я общаюсь с вами достаточно много, и часто спрашиваю, что бы вы хотели видеть в том или ином месте, в том числе из объектов отдыха. На протяжении долгого времени мы думали о строительстве современного крытого аквапарка, чтобы жители имели возможность круглогодично в рамках семейного отдыха приходить сюда, - обратился к молодежи губернатор.

Андрей Бочаров отметил, что инвесторы уже предлагают вложить деньги в строительство аквапарка. Сооружение должно появиться в месте, куда было бы удобно добираться и пешком, и на общественном транспорте. Первые предложения молодежные организации должны представить в июне во время проведения молодежного фестиваля.

Отметим, в Волгограде сейчас работает только один аквапарк, который находится в Кировском районе. Также в прошлом году сообщались планы о строительстве аквапарка в ЦПКиО.