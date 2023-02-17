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НовостиЭкономика17 февраля 2023 11:53

Косметику, масла и мыло начали выпускать волгоградские фармацевты

Первая партия новинок уже в аптеках
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградскую косметику уже можно увидеть на прилавках. Фото: ГУП «Волгофарм»

Волгоградскую косметику уже можно увидеть на прилавках. Фото: ГУП «Волгофарм»

В Волгограде теперь выпускают свою косметику. Кремы, лосьоны и мыло, разные ароматные масла для тела и бальзамы для губ запустили в производство в «Волгофарме». Первая партия импортозамещающих новинок уже поступила в аптечную сеть, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

В этом году волгоградские фармацевты планируют выпустить более 60 тысяч парфюмерно-косметических средств. Если дело пойдет, производство нарастят, ассортимент расширят. Как заявляют в компании, все средства делают на натуральной основе, по ГОСТам. Наращивают и собственное производство лекарственных препаратов.