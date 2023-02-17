Под Волгоградом нашли более тонны опасного свиного мяса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор в процессе мониторинга системы «Меркурий» обнаружил отсутствие обязательных ветеринарных документов на 1,3 тонны свиных полутушек и 160 кило свиных голов, произведенных КХК АО «Краснодонское» в Иловлинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники убойного цеха оформили ветеринарные документы без указания результатов проведенной экспертизы.

- Юридическим лицом нарушены требования закона о ветеринарии и технического регламента о безопасности пищевой продукции, - отметили в Россельхознадзоре.

Надзорное ведомство объявило предостережение и потребовало исправить ошибки.