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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:28

Под Волгоградом нашли более тонны опасного свиного мяса

Россельхознадзор выдал предостережение КХК АО «Краснодонское»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом нашли более тонны опасного свиного мяса

Под Волгоградом нашли более тонны опасного свиного мяса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор в процессе мониторинга системы «Меркурий» обнаружил отсутствие обязательных ветеринарных документов на 1,3 тонны свиных полутушек и 160 кило свиных голов, произведенных КХК АО «Краснодонское» в Иловлинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники убойного цеха оформили ветеринарные документы без указания результатов проведенной экспертизы.

- Юридическим лицом нарушены требования закона о ветеринарии и технического регламента о безопасности пищевой продукции, - отметили в Россельхознадзоре.

Надзорное ведомство объявило предостережение и потребовало исправить ошибки.