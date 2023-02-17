В Волгоградской области простились с мобилизованным Алексеем Кириченко

Мобилизованного похоронили 16 февраля Фото: Александр ГЛУЗ

В городе Фролово Волгоградской области 16 февраля проводили в последний путь 32-летнего Алексея Кириченко. Фроловчанин погиб на освобожденной в ходе спецоперации на Украине территории ЛНР и ДНР, сообщили volgograd.kp.ru в военкомате Фроловского и Ольховского районов.

Алексей был мобилизован 26 сентября 2022 года и направлен в Камышинскую воинскую часть. В спецоперации принимал участие в должности старшего механика-водителя мотострелкового отделения. Во время службы 9 ноября мужчина отпраздновал свой 32-й день рождения.

Известие о смерти Алексея Кириченко пришло его родным 11 февраля 2023 года. Похоронили его 16 февраля с военными почестями на городском кладбище Фролово.