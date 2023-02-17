В Волгограде пьяный подросток стрелял из травмата во дворе

Волгоградцы напились и решили пострелять. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Звуки выстрелов во дворе перепугали вечером 16 февраля жителей улицы Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Прибывшие на вызов полицейские задержали 17-летнего парня и его 32-летнего знакомого, которые напились и стреляли во дворе жилого дома из травматического оружия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Оба волгоградца привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка и нарушение правил обращения с оружием ограниченного поражения, - рассказали в ведомстве.

Травматический пистолет был в руках у подростка – ранее судимого и состоящего на учете. Его определили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Как установили полицейские, юный волгоградец сделал пять выстрелов в воздух. Оружие принадлежало 32-летнему мужчине, который тоже был рядом пьяный. К счастью, во время пьяной стрельбы никто не пострадал.