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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 10:55

В Волгограде пьяный подросток стрелял из травмата во дворе

Полицейские задержали 17-летнего парня и его 32-летнего знакомого
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы напились и решили пострелять.

Волгоградцы напились и решили пострелять.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Звуки выстрелов во дворе перепугали вечером 16 февраля жителей улицы Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Прибывшие на вызов полицейские задержали 17-летнего парня и его 32-летнего знакомого, которые напились и стреляли во дворе жилого дома из травматического оружия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Оба волгоградца привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка и нарушение правил обращения с оружием ограниченного поражения, - рассказали в ведомстве.

Травматический пистолет был в руках у подростка – ранее судимого и состоящего на учете. Его определили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Как установили полицейские, юный волгоградец сделал пять выстрелов в воздух. Оружие принадлежало 32-летнему мужчине, который тоже был рядом пьяный. К счастью, во время пьяной стрельбы никто не пострадал.