На юге Волгограда сгорел продуктовый магазин

Кадр с видео t.me/ghestvolgograd

Сегодня утром, 17 января, в Красноармейском районе Волгограда загорелся продуктовый магазин. Пожар возник на бульваре Энгельса в торговой точке, работающей еще с 90-х годов. Точная причина пожара не установлена, как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Сообщение о пожаре поступило на телефон диспетчера около 11:07. На место возгорания оперативно прибыло два отделения 7-й пожарно-спасательной части, - заявили в ведомстве.

Огонь, который охватил площадь размером 40 квадратных метров, удалось потушить к 11:45, но спасти само помещение не удалось, оно выгорело практически дотла. К счастью, обошлось без пострадавших.