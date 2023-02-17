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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 10:22

На юге Волгограда сгорел продуктовый магазин

Пожар произошел на бульваре Энгельса
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Кадр с видео t.me/ghestvolgograd

Кадр с видео t.me/ghestvolgograd

Сегодня утром, 17 января, в Красноармейском районе Волгограда загорелся продуктовый магазин. Пожар возник на бульваре Энгельса в торговой точке, работающей еще с 90-х годов. Точная причина пожара не установлена, как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Сообщение о пожаре поступило на телефон диспетчера около 11:07. На место возгорания оперативно прибыло два отделения 7-й пожарно-спасательной части, - заявили в ведомстве.

Огонь, который охватил площадь размером 40 квадратных метров, удалось потушить к 11:45, но спасти само помещение не удалось, оно выгорело практически дотла. К счастью, обошлось без пострадавших.