Два товарных поезда в Волгоградской области насмерть сбили мужчину и женщину

Товарные поезда насмерть сбили волгоградцев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области два человека погибли под колесами товарных поездов. Следователи организовали доследственные проверки. Происшествия случились в Петровом Валу и на станции Абганерово. Об это сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Один несчастный случай произошел на станции Петров Вал. Мужчина в возрасте 67 лет переходил железнодорожные пути в неположенном месте и его сбил товарный поезд. Подобная история произошла и на станции Абганерово – там погибла женщина, переходившая на запрещающий сигнал светофора. Следователи установят все обстоятельства трагедий.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации призывает граждан не подвергать свою жизнь опасности и быть внимательными на железнодорожных путях.