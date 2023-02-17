Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:40

На юге Волгограда пациент выпал из салона неотложки после столкновения с «Тойотой»

Мужчину госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину госпитализировали в больницу

Мужчину госпитализировали в больницу

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло 16 февраля в Красноармейском районе Волгограда, где столкнулись «УАЗ» и «Тойота Карина». В результате аварии 61-летний пассажир неотложки, которого везли в медучреждение, выпал из салона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, 64-летний водитель «УАЗа» ехал на пересечении Мачтозаводской и Гремяченской.

- Водитель не уступил дорогу «Тойоте Карина», которая двигалась по главной дороге. После столкновения от удара у автомашины «УАЗ» открылись задние двери, в результате чего 61-летний пассажир выпал на проезжую часть, - уточнили в полиции.

Мужчине на месте оказали необходимую помощь и госпитализировали.