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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:23

В Волгоградской области Роспотребнадзор арестовал 27,5 кг масла

Санитарные врачи за 2022 год проверили около 1,5 тысячи проб молочной продукции
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Санитарные врачи арестовали партию масла весом 27,5 кг

Санитарные врачи арестовали партию масла весом 27,5 кг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в 2022 году специалисты Роспотребнадзора проверили порядка 1,5 тысячи проб молочной продукции. Во время исследований было обнаружено подозрительное сливочное масло без средств идентификации. Кроме того, оно не было зарегистрировано в информационной системе мониторинга. На продавца, поставщика и производителя возбудили административные дела. Санитарные врачи арестовали партию масла весом 27,5 кг, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Во время проверок не были выявлены молочные продукты с химическими загрязнителями.

- По микробиологическим и физико-химическим показателям доля проб, не соответствующих установленным требованиям, составила соответственно 0,3% и 0,4%, - отметили в ведомстве.

В прошлом году жители направили 47 жалоб в Роспотребнадзор на просроченное молоко, а также на нарушение магазинами условий хранений молочных продуктов.