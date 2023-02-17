В Волгоградской области Роспотребнадзор арестовал 27,5 кг масла

Санитарные врачи арестовали партию масла весом 27,5 кг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в 2022 году специалисты Роспотребнадзора проверили порядка 1,5 тысячи проб молочной продукции. Во время исследований было обнаружено подозрительное сливочное масло без средств идентификации. Кроме того, оно не было зарегистрировано в информационной системе мониторинга. На продавца, поставщика и производителя возбудили административные дела. Санитарные врачи арестовали партию масла весом 27,5 кг, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Во время проверок не были выявлены молочные продукты с химическими загрязнителями.

- По микробиологическим и физико-химическим показателям доля проб, не соответствующих установленным требованиям, составила соответственно 0,3% и 0,4%, - отметили в ведомстве.

В прошлом году жители направили 47 жалоб в Роспотребнадзор на просроченное молоко, а также на нарушение магазинами условий хранений молочных продуктов.