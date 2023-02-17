Из Волгоградской области в зону СВО для бойцов ко Дню защитника Отечества отправили гуманитарку

Фото: пресс-служба областной администрации.

В пятницу, 17 февраля, из Волгоградской области в зону спецоперации на Украине отправили гуманитарный груз весом 90 тонн. Волгоградцы собрали для военнослужащих ко Дню защитника Отечества продукты, сладости, чай, вещи. Школьники написали бойцам трогательные письма, которые поднимут боевой дух тех, кто защищает Донбасс. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, военным вручат наборы, в которых будет все необходимое.

Добавим, что гуманитарный груз отправили в рамках акции «Тепло из дома». В ней приняли участие жители всех районов региона, общественники, ветераны, волонтеры.

- Волгоградский регион продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям. Согласно поставленным главой региона задачам, разработан целый комплекс мероприятий. В том числе создан и работает Фонд поддержки военнослужащих, - добавили в областной администрации.