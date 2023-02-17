Бастрыкин займется проблемой поставки питьевой воды жителям Волгоградской области

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Приволжского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области. После видеообращения волгоградцев к генеральному прокурору России, дело взяли на контроль. Об этом volgograd.kp.ru стало известно от пресс-службы Следственного комитета России.

В декабре прошлого года жители поселка обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой помочь им. Около двух тысяч селян долгое время живут в населенном пункте без питьевой воды. Людям приходилось покупать воду или ждать подвоза, а администрация села никак не реагировала на эту ситуацию.

После этого обращения, Председатель СК поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.