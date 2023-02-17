В Волжском двух иностранцев задержали с крупной партией метадона Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волжского задержала двух мужчин из Центральной Азии с крупной партией метадона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, сообщники 35 и 40 лет приехали в РФ и выполняли функции закладчиков опасного наркотика. Они сняли квартиру в городе-спутнике, где хранили незаконный товар.

- Подозреваемые были задержаны у одного из жилых домов города-спутника в момент изготовления очередной «закладки» с наркотиками. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у них 278 свертков с метадоном, - уточнили в полиции.

Мужчин арестовали. На ни возбудили уголовные дела по тяжкой статье. Каждому из них грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Ведется расследование.