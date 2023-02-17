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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 8:09

Вступился за мать: в Камышине пасынок ударил ревнивого отчима ножом

В Волгоградской области 22-летний пасынок ударил ножом отчима-ревнивца
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Парню грозит до 10 лет тюрьмы.

Парню грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Камышине 16 февраля разыгралась семейная драма. В больницу с ножевым ранением привезли 55-летнего мужчину. Как оказалось, ударил отчима ножом в живот 22-летний пасынок. Молодой человек вступился за мать, которую супруг ударил в порыве ревности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Как выяснили оперативники, отчим в тот день был пьян и устроил скандал на почве ревности. Мужчина несколько раз ударил жену. Сын вступился за мать и взялся за нож.

Медики сообщили о ранении явно криминального характера в полицию. Вскоре подозреваемого задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью парню грозит до 10 лет колонии.